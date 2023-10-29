'كهرباء الشارقة' توعي أطفال المنطقة الوسطى بأساليب ترشيد الاستهلاك

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن الهيئة تولي اهتمام كبير بتوعية أهالي المنطقة الوسطى بأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد ومعايير الأمن والسلامة في استخدام الطاقة واستحدثت الهيئة قسم الترشيد بإدارة المنطقة الوسطى ليتولى التخطيط والتنسيق لنشر الوعي بين فئات المجتمع.
واستهدفت الفعاليات التي نظمتها الهيئة بروضة الرفيعة 80 من الطلاب والطالبات حيث قدمت المهندسة عفراء الكتبي ورشة توعوية قدمت خلالها مجموعة من النصائح والارشادات للاستخدام الصحيح للكهرباء والمياه بطريقة تناسب هذه الفئة العمرية وتم تقديم هدايا وتوزيعات بمشاركة شخصيات الترشيد " قطورة وكهروب " لتشجيع الأطفال على المتابعة والاستفادة من المعلومات التي تم تقديمها بالورشة.
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