'كهرباء دبي' تبحث التعاون في الطاقة المتجددة مع السفارة الإندونيسية بالدولة

دبي في 30 أكتوبر / وام / استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه ناتاليا ريالوكي مارسودي، الرئيسة التنفيذية لشركة فيراتموس، حيث تناولت الزيارة أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدعم العمل المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

واستعرض معالي الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، موضحاً أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج، حصلت على أدنى الأسعار العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة.

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