'قمة المعرفة 2023' بدورتها الـ8 .. تسلط الضوء على دور المعرفة في إرساء دعائم الثورة الصناعية

لافتا إلى أن جلسات القمة ستتناول بشكل معمق محاور مهمة تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتحفيز الإبداع والابتكار وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

WAMNEWS: الغرفة التجارية العربية البرازيلية تسلط الضوء على ارتفاع الطلب على منتجات الحلال البرازيليةدبي في الأول من نوفمبر / وام / نظّمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات 'ApexBrasil'، وجمعية مصدري اللحوم في البرازيل 'ABIEC'، والجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني 'ABPA'، فعالية 'الحلال في البرازيل' خلال معرض 'أنوجا 2023' للأغذية والمشروبات أحد أكبر الأحداث المتخصصة بالقطاع الغذائي على...

WAMNEWS: 'ألف للتعليم' تسلط الضوء على الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي لجيل الشبابدبي في الأول من نوفمبر / وام / سلّطت 'ألف للتعليم'، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الضوء على الأهمية المتنامية للتعليم المناخي، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المشهد التعليمي للناشئة والشباب.

WAMNEWS: جامعة الإمارات تسلط الضوء على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقميةالعين في الأول من نوفمبر / وام / نظم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان' حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية' بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، و بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء ورجال القانون في عدد من المؤسسات العامة في...

ALKHALEEJ: خلفان بالهول: الشركات الناشئة تواكب وتيرة الابتكار لدفع النموسلطت جلسات منتدى دبي للأعمال، الحدث العالمي الذي تنظمه غرف دبي وخلال فعاليات يومه الأول، الضوء على دور الشركات

ALKHALEEJ: 4,8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بنمو 17.6%أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023...

ALKHALEEJ: الإمارات تستحوذ على 18.4% من مبيعات الذهب بالمنطقة في الربع الثالثأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، بلغ 12.4 طن خلال الربع الثالث 2023..

