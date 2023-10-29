'طرق دبي' تطلق المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل بالإمارة

دبي 30 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق المرحلة الثانية من "استبيان سلوكيات التنقل" الذي يستهدف العائلات المقيمة في دبي، والعمال القاطنين في مجمعات / مساكن العمال، والسياح / الزوار القادمين لدبي، والعمال غير المقيمين القاطنين في الإمارات الأخرى من خلال استبيانات في أماكن العمل.

وباشرت الهيئة المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل لدى المقيمين والعمال والسياح / الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي، وعملت على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور لضمان مشاركة أوسع من خلال الاستبيانات المنزلية، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية، والمقابلات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد.

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