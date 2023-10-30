'طرق دبي' تحتفل بالذكرى الـ 18 لتأسيسها والدورة الـ 14 ليوم المواصلات العامة

تحتفل هيئة الطرق والمواصلات، يوم الاربعاء الموافق الأول من نوفمبر، بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها، والدورة الرابعة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تقام تحت شعار: (الرياضة في طريقك)، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وكذلك تشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.

وقد انتهت الهيئة في وقت سابق من المرحلة الأولية من تجهيز الخرائط الرقمية لتشغيل مركبة كروز ذاتية القيادة "أوريجن"، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً هذا العام (2023)، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات كروز ذاتية القيادة، حيث سيشهد العام الجاري تشغيل 5 مركبات كروز ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

كما شهدت الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعاملات التي جرت عبر التطبيقات الذكية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث زادت على 3 ملايين معاملة وبارتفاع يقدر بـ 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما زادت إيرادات المعاملات الذكية على 377 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023 وبنسبة 25% زيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشبابأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان... اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

اختتام مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14' وتكرم مبدعيهدبي في 29 أكتوبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' فعاليات 'مهرجان دبي لمسرح الشباب' في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي ودبي الوطني وجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح... اقرأ أكثر ⮕

«المجوهرات الملكية» و«متحف طنطا» في مصر يحتفلان بذكرى افتتاحهمايحتفى متحف المجوهرات الملكية بالذكرى الـ 37 على افتتاحه في عام 1986. كما يحتفي متحف طنطا بذكرى إنشائه، والتي ترجع إلى عام 1913. اقرأ أكثر ⮕

محمد بن راشد يغرد بالتركي: نهنئ الشعب التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهوريةهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يشيد بنتائج أصحاب الهمم في «البارالمبية الآسيوية»أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالنتائج المميزة اقرأ أكثر ⮕