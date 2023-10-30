'طرق دبي' تحتفل بالذكرى 18 لتأسيسها والدورة الـ 14 ليوم المواصلات العامة

دبي في 30 أكتوبر / وام / تحتفل هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الأول من نوفمبرالمقبل ، بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها، والدورة الرابعة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامة، التي تقام تحت شعار: (الرياضة في طريقك)، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وكذلك تشجيعهم على استخدام وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم في الوقت المحدد، والاسترخاء خلال فترة الرحلة.

3 كيلومتراً، وترام دبي بطول قرابة 11 كيلومتراً، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6"، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي، إلى جانب تنفيذ شبكة واسعة من الطرق والجسور التي تسهم في سرعة وصول وسائل المواصلات المختلفة لوجهاتها النهائية، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسرب - كيلومتر عام 2006، إلى 18,768 مسرب -...

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'طرق دبي' تحتفل بالذكرى الـ 18 لتأسيسها والدورة الـ 14 ليوم المواصلات العامةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

450 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة في دبي خلال الـ8 أشهر الماضيةتحتفل هيئة الطرق والمواصلات، الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر، بالذكرى السنوية الثامنة عشرة لتأسيسها، والدورة الرابعة عشرة، لمبادرة يوم المواصلات العامةrn اقرأ أكثر ⮕

إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشبابأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان... اقرأ أكثر ⮕

اختتام مهرجان دبي لمسرح الشباب الـ 14' وتكرم مبدعيهدبي في 29 أكتوبر / وام / اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي 'دبي للثقافة' فعاليات 'مهرجان دبي لمسرح الشباب' في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي ودبي الوطني وجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح... اقرأ أكثر ⮕

«المجوهرات الملكية» و«متحف طنطا» في مصر يحتفلان بذكرى افتتاحهمايحتفى متحف المجوهرات الملكية بالذكرى الـ 37 على افتتاحه في عام 1986. كما يحتفي متحف طنطا بذكرى إنشائه، والتي ترجع إلى عام 1913. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإقليمي لـ«جي إل إل» العالمية لـ« البيان »: دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين العقاريينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕