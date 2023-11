'سلة' شباب الأهلي تدشن مشاركتها بدوري غرب آسيا في 21 نوفمبر

وتقام النسخة الثانية، بنظام دوري المجموعات، بواقع مجموعتين لكل من منطقتي الخليج العربي، ودول غرب آسيا، وتدور المنافسة في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي في كل من المنطقتين.وتتضمن مباريات شباب الأهلي مواجهة كاظمة الكويتي في 5 ديسمبر المقبل والمنامة البحريني في 18 من الشهر نفسه، وتبدأ مباريات الإياب في 16 يناير 2024 باستضافة الشمال القطري، ثم يواجه كاظمة في 16 فبراير 2024 وأخيرا المنامة 13 فبراير.

