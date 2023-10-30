'زايد للإسكان' يشارك في اجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول 'التعاون'

مسقط في 30 أكتوبر / وام / شارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سعادته: "إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير إستراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا بين دول المجلس".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

برنامج الشيخ زايد للإسكان يستعرض توجهاته المستقبلية الإسكانية في عُمانتشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان... اقرأ أكثر ⮕

' زايد للإسكان ' يستعرض توجهاته المستقبلية خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول في سلطنة عُمانمسقط في 29 أكتوبر / وام / تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في المعرض المصاحب للأسبوع الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان، ويندرج ضمن مبادرات لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انطلق صباح اليوم 'الأحد وتستمر فعالياته حتى 31 من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

برنامج الشيخ زايد للإسكان يستعرض توجهاته المستقبلية الإسكانية في عُمانموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مصر تضيق الخناق على السوق الموازية للعملة والجنيه يقلص خسائرهكشف متعاملون في سوق الصرف في مصر، أن الفترة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة في مصر.وأوضحوا، أن هذا الاختفاء اقرأ أكثر ⮕

إغلاق مدارس في مدينة أوكرانية بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائيقال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا، إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت بدءاً من غد الاثنين في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيليطلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة. اقرأ أكثر ⮕