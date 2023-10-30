'ربع قرن' تشارك بأكثر من 48 ورشة إبداعية في معرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / تشارك مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" بفعاليات الدورة لـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق الأول من نوفمبر المقبل والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "نتحدّث كتباً" ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

تأتي هذه المشاركة ضمن حملة المؤسسة الترويجية "محطة ربع قرن" التي انطلقت في سبتمبر الماضي تحت شعار “من هنا تصنع الأجيال “لتجوب عدة مواقع حيوية في إمارة الشارقة لتعريف المجتمع بالدور البارز الذي تؤديه مؤسسات ربع قرن في استقطاب واكتشاف وتنمية واستثمار طاقات منتسبيها سعياً لإعداد أجيال واعية ومؤثرة تسهم في قيادة دفة التطور والتنمية في المجتمع الإماراتي.

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