'ربع قرن'تطلق برنامج 'الأمن السيبراني'

الشارقة في 29 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس البرنامج التخصصي "الأمن السيبراني" الذي يستمر حتى 26 نوفمبر المقبل ، في إطار حرصها على تحصين أجيال المستقبل من الهجمات الإلكترونية خلال ارتحالهم بين أقطار العالم الرقمي المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة السيبرانية لدى المشاركين وتنمية معارفهم العلمية والارتقاء بمهاراتهم العملية لمواكبة التحول الرقمي في عالم متسارع الخطى حيث سيُنفذ البرنامج في مركز الطفل بالرقة للأعمار من 9 إلى 12 عاماً تحت عنوان " حُراس الأمن السيبراني" بينما سيُقام في مركز سجايا فتيات الشارقة بالقرائن ومركز ناشئة خورفكان للإناث والذكور في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً بعنوان "محاربو الأمن السيبراني".

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«ربع قرن» تُرافق أجيال المستقبل إلى العالم الرقميتُطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 26 نوفمبر، برنامجاً تخصصياً بعنوان «الأمن السيبراني»، سعياً لزيادة وعي منتسبي مؤسساتها في الفئات العمرية من 9 إلى 19 عاماً فما فوق... اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

الإمارات.. مجلس الأمن السيبراني يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزتكم اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر من عدة ثغرات في أنظمة أبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

انطلاق أعمال «برنامج التدريب المهني» بالشارقةانطلقت السبت أعمال «برنامج التدريب المهني للناشرين العرب والأفارقة» الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ضمن مبادراتها التي تسبق الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتعاون مع «كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك» بمشاركة أكثر من 140 ناشراً عربياً... اقرأ أكثر ⮕