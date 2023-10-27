'راكز' تنظم ندوة حول التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي لأعضاء مجتمع أعمالها

رأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" المرحلة التالية من فعالياتها المجتمعية والموجهة لرواد الأعمال تحت شعار "سلسلة النمو" حيث انطلقت السلسلة بندوة تفاعلية تم تسليط الضوء فيها على أحدث استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة وثورة التسويق الرقمي والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحقيق نجاح رقمي كبير للشركات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : لا يعد التسويق الرقمي وصناعة المحتوى المؤثر في مشهد الأعمال الراهن مجرد أدوات بل يمثلان الركيزة التي يستند عليها النمو والابتكار وفرص التواصل ومع تكامل الذكاء الاصطناعي أصبح الوصول إلى آفاق جديدة ممكنا بحيث كل نقطة اتصال وكل ضغطة زر وكل تفاعل رقمي يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة ولكن اغتنام هذه الفرص يتطلب الحاجة الملحة للتطور أكثر من مجرد فهمها وهنا يظهر التزامنا واضحا في التأكد من توعية أعضاء مجتمع الأعمال لدينا حول الإمكانيات الهائلة...

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«راكز» تعرّف روّاد الأعمال بالتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعيأطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، المرحلة التالية من فعالياتها المجتمعية والموجهة إلى روّاد الأعمال تحت شعار «سلسلة النمو»... اقرأ أكثر ⮕

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