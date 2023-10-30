'دولي' كرة القدم المصغرة: نسعى لتعزيز التعاون مع الإمارات وتشكيل اتحاد بالشرق الأوسط

رأس الخيمة في 30 أكتوبر / وام / أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة "ميني فوتبول" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الإمارات لتنمية شعبية هذه اللعبة وسعيه لتشكيل اتحاد جديد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بعد النجاح الكبير للنسخة الرابعة من "مونديال" كرة القدم المصغرة في رأس الخيمة.
وأكد فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي في تصريحات لها أن حرص الإمارات على تشكيل لجنة لإدارة هذه اللعبة، والاهتمام بها خليجياً في دول مثل البحرين والكويت يسهم في دعم انتشارها وتطورها، ما يعزز دور هذه الدول كشريك فعّال في تنمية شعبية اللعبة وجذب مواهب جديدة. وعبر جودا عن تقدير الاتحاد الدولي للعبة لإمارة رأس الخيمة، وهيئة تطوير السياحة بها للتعاون في تنظيم النسخة الرابعة للبطولة في الفترة من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.
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