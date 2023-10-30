'دبي للسلع' يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كولومبيا

بوغوتا في 30 أكتوبر / وام / اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حملته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في كولومبيا وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأمريكتين. وزار المركز ضمن الحملة العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة ريسارالدا لزراعة البن واستعرض فيهما الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة بداية من الزمرد مروراً بالذهب ووصولاً إلى التكنولوجيا وقوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية كونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحدة من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض".

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