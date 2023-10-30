'دار البر' تنفق 39.3 مليون درهم على مشاريع كفالة الأيتام خلال 9 أشهر

وأكدت الجمعية أن أعداد "الأيتام" الذين تتولى كفالتهم ورعايتهم حاليا بفضل الله أولا وبفضل تبرعات ودعم أهل الخير والإحسان من عملائها يصل إلى 43 ألفا و311 يتيما من داخل وخارج الدولة ممن شملتهم المشاريع الخيرية والإنسانية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين.

وبين الدكتور المهيري أن جمعية دار البر وزعت ميزانية كفالة الأيتام ورعايتهم خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بين مشروع "كفالة ورعاية الأيتام" ومشروع "كفالة أصحاب الهمم" ومشاريع بناء دور للأيتام ومشروع "علمني أكسب رزقي" الموجه لصالح أسر الأيتام مشددا على سعي الجمعية المُتواصل لتعزيز مواردها لصالح قطاع رعاية الأيتام وبقية شرائح المُحتاجين وذوي الدخل المحدود المُستفيدين من خدماتها وبرامجها حيث أن الجمعية خصصت مشاريع وقفية نوعية تحقق الاستدامة.

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