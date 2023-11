'حزب الله' يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض جو

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بواسطة صاروخ أرض جو جنوبي لبنان في ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع من جانب حزب الله وسط استمرار التوترات على الحدود.

