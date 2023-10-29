'جواهر' تلمع و'نبه' يتألق في تحديات اللقايا.. و'شواهين' العفاري و'غازي' الجنيبي نجوماً لليذاع بالمرموم

ونجح شعار سيف سهيل نخيره العفاري في السيطرة على الناموس من خلال التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات عن طريق "شواهين" التي سجلت توقيتاً بلغ 9:17:5 دقائق.وتألق شعار صعب المضمرين من خلال الشوط الثاني حيث نجح "فلك" لـ محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في حسم المعركة بين اليذاع البكار المهجنات بزمن وقدره 9:20:1 دقائق.

وأقيمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، أمس السبت، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، على مدار خمسة وعشرين شوطاً لمسافة أربعة كيلومتر،وإعتلت “جواهر” لـ أحمد مطر ماجد طارش الخيلي قمة اللقايا البكار المحليات في الجولة الأولى بعد أن حصلت على توقيت وقدره 7:36:1 دقائق.وكانت الروعة في ثاني التحديات للقايا البكار المهجنات من نصيب شعار خلفان راشد النايلي الشامسي الذي قدم "روعة" بزمن بلغ 7:34:5 دقائق.

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