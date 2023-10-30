'بي إتش إم كابيتال' مزود سيولة لأسهم ' الواحة كابيتال'

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت شركة الواحة كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعيين "بي إتش إم كابيتال" مزود سيولة لأسهمها وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لشركة "الواحة كابيتال": "سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي استقرار حركة أسهم الشركة ويوفر نقاطاً سعرية موثوقة لمستثمرينا ويعزز مستوى الثقة في السوق ما يتيح فرص نمو أفضل على المدى الطويل إلى جانب تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى أسهمنا وتداولها بسلاسة علاوة على دورها في تنويع قاعدة مستثمرينا وترسيخ حضورنا في سوق الأسهم".

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