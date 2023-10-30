'ايدج' تستعرض أحدث الحلول والمنتجات المتقدمة في معرض دبي للطيران 2023

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / تشارك مجموعة "ايدج" في معرض دبي للطيران 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض، باعتبارها الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفاع، مما يعكس مكانتها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع والطيران المدني والصناعات الفضائية.

وبالإضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، ستركز "ايدج" على الأنظمة المتطورة المستقلة وغير المأهولة، ولا سيما مجموعتها الواسعة من الذخائر الموجهة بدقّة. وسيكون لدى "ايدج" هذا العام منطقة عرض خارجية، حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة العديد من المنتجات الجديدة لأول مرة، كما سيتم عرض نظام الدفاع "سكاي نايت" وسلسلة "راش" الحالية من الذخائر الموجهة بدقة.

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بلدية دبي تستعرض جهودها في «عالم الجمال»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕