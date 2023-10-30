'ايدج' تستعرض أحدث الحلول والمنتجات المتقدمة في معرض دبي للطيران 2023

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / تشارك مجموعة "ايدج" في معرض دبي للطيران 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي للمعارض، باعتبارها الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفاع، مما يعكس مكانتها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع والطيران المدني والصناعات الفضائية.
وبالإضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، ستركز "ايدج" على الأنظمة المتطورة المستقلة وغير المأهولة، ولا سيما مجموعتها الواسعة من الذخائر الموجهة بدقّة. وسيكون لدى "ايدج" هذا العام منطقة عرض خارجية، حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة العديد من المنتجات الجديدة لأول مرة، كما سيتم عرض نظام الدفاع "سكاي نايت" وسلسلة "راش" الحالية من الذخائر الموجهة بدقة.
الإمارات العربية المتحدة عناوين
بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال 'دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من... اقرأ أكثر ⮕