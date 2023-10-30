'الهلال للمشاريع' و 'ماغنيت' تتعاونان لإصدار تقرير 'حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ'

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / أبرمت الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع ومقرها الشارقة، عقد شراكة مع "ماغنيت" وهي منصة بيانات رأس المال الاستثماري العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وتركيا، للإعلان عن إصدار تقرير "حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ".

ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات تتصدر المنطقة في تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ بنسبة 62% من إجمالي هذا التمويل، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة، لافتا إلى أن المنطقة شهدت خلال النصف الأول من 2023، تنفيذ 30 صفقة تمثل 60% من إجمالي عدد الصفقات في العام السابق، بينما استحوذت الشركات الناشئة في قطاع الزراعة التي تبتكر حلول التكيف مع تغير المناخ على معظم رأس المال الاستثماري المستثمر على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية.

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