'الموارد البشرية 'وهيئة كهرباء و مياه دبي تنظمان ملتقى شركاء الريادة

جاء الملتقى نتيجة للاتفاقية التي وقعتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة "شركاء الريادة" لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكة ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميّزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم...

و قال سعادة عبد الله الفلاسي إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على الارتقاء بأداء المورد البشري، وإحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتحفيز وتطوير أداء المنظومة الحكومية، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي ونموذج يُحتذى لسعادة المتعاملين.

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