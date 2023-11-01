HEAD TOPICS

'الفجيرة الإبداعي' ينظم جلسة حوارية احتفاء بـ'يوم العلم'

wamnews1 min.

الفجيرة في الأول من نوفمبر / وام / نظم مركز الفجيرة الإبداعي جلسة حوارية بعنوان 'بصمة وطن' ، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ'يوم العلم'، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

أخبار مصدر

WAMNEWS

تحدث في الجلسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والاعلام و الدكتور أحمد المطروشي و الباحثة فاطمة المغني ،وأدار الجلسة الإعلامي علي الزوهري.

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اكتب تعليق

Thank you for your comment.
Please try again later.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبرينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الفجيرة بطل «مبارزة الفئات» بـ 36 ميداليةتوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لبطولة الاتحاد المجمعة للمبارزة للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 و17 سنة بجدارة، بعدما فرض سيطرته
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أسلحة توت عنخ آمون في معرض بالقاهرة | صحيفة الخليجينظم متحف الشرطة القومي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، معرضاً أثرياً لمدة شهر...
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جامعة الشارقة تحتفل بـ «يوم الإمارات تبرمج 2023»تزامناً مع فعاليات: «يوم الإمارات تبرمج 2023» نظمت كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة بالتعاون
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بهتاف «أنقذوا أطفال غزة».. متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن وأوستن بالكونغرسقطع متظاهرون، الثلاثاء، جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بهتاف «أنقذوا أطفال غزة».. متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن وأوستن بالكونغرسقطع متظاهرون، الثلاثاء، جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕