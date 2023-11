'العين للشطرنج والألعاب الذهنية' يدشن مشروع 'جلوبال موف' الاستراتيجي

وتشارك فرق النادي في المهرجان كمعسكر إعداد قبل المشاركة في بطولات آسيا الفردية للأشبال والناشئين والشباب، المقررة بمدينة العين، من 12 إلى 22 ديسمبر القادم والمنافسات الأخرى، وذلك بناء على توصية إدارة العمليات والشؤون الفنية بالنادي. كما يدرس مجلس إدارة النادي تنظيم مثل هذا المهرجان في مختلف قارات العالم في المستقبل القريب، تحقيقا لمبدأ "من العين إلى العالم"، لرغبة النادي في أن يكون نموذجًا رائدًا في الترويج للدولة واللعبة، وجعلها جسرًا للتواصل بين الثقافات المختلفة.

