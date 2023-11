'الصحة' تفوز بجائزة 'GEC' عن أفضل مشروع تنفيذي في مجال الرعاية الصحية

وشاركت الوزارة في الجائزة من خلال مشروعها في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال"GRC" والذي يهدف إلى توفير منصة لتقييم المخاطر ومراقبتها بما يضمن اتخاذ إجراءات تخفيف آثارها في الوقت المناسب وأتمتة عمليات الامتثال لديها لتقليل الجهود اليدوية بما يضمن الالتزام بالقوانين بالإضافة إلى ضمان الشفافية في العمليات من خلال توفير إطار منظم لتحديد الأدوار والمسؤوليات مما يساعد في عملية اتخاذ القرار والمساءلة كما أن المشروع يساعد في تعزيز أمن البيانات من خلال تحديد نقاط الضعف لممارسات أمن البيانات...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «الإمارات للخدمات الصحية» تطلق برنامج الكشف المبكر عن الاكتئابأطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع الكشف المبكر عن مرض الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع شركة «أوراكل هيلث»

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: أجيليتي توقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الصحية مع وزارة الاستثمار السعوديةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

UAE_NEWS: حملة تعريفية ببرنامج الشارقة للسلامة الصحيةالشارقة في 30 أكتوبر / وام / أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة تعريفية ببرنامج الشارقة للسلامة الصحية للترويج له ونشر الوعي حول أفضل الممارسات الصحية للعاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل .

مصدر: UAE_News | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل شريك عالمي» من «تريب دوت كوم»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'الإمارات للخدمات الصحية' تطلق برنامج الكشف المبكر عن الإكتئابدبي في 30 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع الكشف المبكر عن مرض الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع شركة 'أوراكل هيلث' وذلك وفق مساعيها الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المجتمع من خلال تطوير منظومة خدماتها للرعاية النفسية وتعزيز الاستجابة والاستباقية في الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لا سيما الاكتئاب...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 'أفضل لاعب في العالم'تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕