'الشؤون الإسلامية' تكرّم المشاركين في البرنامج الوطني للاعتدال الديني

وأكد الدكتور الكعبي، حرص الهيئة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في نشر القيم الإنسانية النبيلة التي يحثنا عليها ديننا الإسلامي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية الدولة للخمسين عامًا القادمة، وتعزيز الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للمؤشر الوطني للاعتدال من خلال إعداد كوادر دينية من مختلف فئات المجتمع وتأهيلها في مجال التخصصات الشرعية لتحمل فكرًا دينيًّا سليمًا؛ ليكونوا سفراء للاعتدال، ويساهموا في بناء جيل يحمل الأمانة ويخدم الوطن بوعي ومسؤولية.

