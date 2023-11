'السوربون أبوظبي' تنظم مؤتمر 'التمويل المستدام والاستثمار الأخضر'

وقال: "تمكنّا من خلال اتفاقية باريس بالتوجه نحو مسار الخفض من ارتفاع درجات الحرارة ، ونشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود والتركيز على مؤتمر الأطراف “COP28” القادم باعتباره يمثل حدثا رئيسياً للحفاظ على 1.5 درجة مئوية كهدف مستمر". من جانبه قال الدكتور سالم بوبكري، أستاذ مشارك في الاقتصاد في جامعة السوربون أبوظبي :" مؤتمر التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة، حدث فريد وناجح للغاية حيث جمع خبراء من القطاعين الخاص والعام وأكاديميين وصانعي السياسات تحت سقف واحد".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: كازاخستان تتصدر اليوم الأول من بطولة «المحاربين القدامى»تصدر منتخب كازاخستان للجودو اليوم الأول من بطولة المحاربين القدامى، المقامة بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر عالمي يعيد تصور الموانئ في أبوظبيانطلقت فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودوانطلقت البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو،بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر الكمبيوتر يبحث التحول الرقمي المستدامافتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، المؤتمر الدولي الخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «بلدية أبوظبي» تنظم فعالية «حدائقنا جنات فلنحافظ عليها»نظمت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مركز بلدية مدينة زايد، فعالية توعوية تثقيفية في حديقة ربدان بعنوان «حدائقنا جنّات فلنحافظ عليها»، بالتعاون مع هيئة الزراعة - أبوظبي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕