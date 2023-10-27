'الزراعة والسلامة الغذائية' تنظم 5 ورش توعوية بشأن متطلبات أمن وسلامة أنظمة الغاز

ويتم تنفيذ ورش التوعية بواقع ورشة توعوية كل شهر، اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي وحتى يناير 2024، عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة مسؤولي وأصحاب المنشآت الغذائية.

كما أكد على أهمية تعاون مسؤولي وأصحاب المنشآت الغذائية في تطبيق معايير واشتراطات سلامة الغاز، داعياً إلى أهمية استخدام الغاز المركزي حال توفره بديلاً عن أسطوانات الغاز، مع مراعاة التخزين الآمن لأسطوانات الغاز بعيداً عن مناطق الاشتعال والالتزام بضوابط هيئة أبوظبي للدفاع المدني في هذا الشأن.

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