'الداخلية ' تطلق دورة المتحدث الرسمي بالتعاون مع 'تريندز للبحوث'

يشمل برنامج الدورة الذي يعقد بمقر مركز تريندز ، محاضرات نظرية حول اللغة البصرية والمنطوقة والعلاقة بينهما، ومفهوم لغة الجسد وأهميتها وأنواعها، بالإضافة إلى القراءة والقدرة على الارتجال وتكوين الصورة الذهنية الإيجابية وقت الأزمات، ومهارات سردية وكتابية ومهارات تركيز الصوت.

وأعرب العميد سعيد حسين الخاجة نائب مدير عام الإسناد الأمني عن سعادته بالتعاون مع تريندز في هذه الدورة، وقال إن البحث العلمي والتدريب يشكل أهمية كبيرة في تعزيز القدرات البشرية وتمكينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تسعى نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث وغيرها من المؤسسات بما يرتقي بالجهود التطويرية، لمنتسبيها بما يخدم الوطن والمجتمع .

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشاراتوقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات... اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يزيد عدد قواته في قطاع غزةزاد الجيش الإسرائيلي عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسمه الأحد، مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس اقرأ أكثر ⮕

«خُصَل الأمل».. حملة للتبرع بالشَّعر لمرضى السرطانأطلق مركز السرطان الشامل في مستشفى «ميديكلينيك» حملة بعنوان «خُصَل الأمل» للتبرع بالشَّعر للمرضى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان وأصدقاء مرضى السرطان... اقرأ أكثر ⮕

'عجمان الاجتماعية' تشارك في حملة 'تراحم من أجل غزة'عجمان في 28 أكتوبر / وام / شارك جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حملة ' تراحم من أجل غزة ' والتي تستهدف دعم المتأثرين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'وزارة الصناعة' و'إيدج' تطلقان سلسلة من المبادرات لتسريع التحول التكنولوجيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجموعة إيدج، تحت مظلّة 'مركز تمكين الصناعة 4.0' المشترك، أحدث برامجها التدريبية 'Leadership 4.0' إضافة إلى برنامج 'Tour 4. اقرأ أكثر ⮕

«محميات بلادي» مبادرة علمية لجامعة القاهرةأطلقت جامعة القاهرة، الأحد، مبادرة علمية وبيئية جديدة تحت اسم «محميات بلادي»، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر اقرأ أكثر ⮕