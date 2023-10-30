'الداخلية ' تطلق دورة المتحدث الرسمي بالتعاون مع 'تريندز للبحوث'

يشمل برنامج الدورة الذي يعقد بمقر مركز تريندز ، محاضرات نظرية حول اللغة البصرية والمنطوقة والعلاقة بينهما، ومفهوم لغة الجسد وأهميتها وأنواعها، بالإضافة إلى القراءة والقدرة على الارتجال وتكوين الصورة الذهنية الإيجابية وقت الأزمات، ومهارات سردية وكتابية ومهارات تركيز الصوت.
وأعرب العميد سعيد حسين الخاجة نائب مدير عام الإسناد الأمني عن سعادته بالتعاون مع تريندز في هذه الدورة، وقال إن البحث العلمي والتدريب يشكل أهمية كبيرة في تعزيز القدرات البشرية وتمكينها، مؤكداً أن وزارة الداخلية تسعى نحو التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع مراكز البحث وغيرها من المؤسسات بما يرتقي بالجهود التطويرية، لمنتسبيها بما يخدم الوطن والمجتمع .
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