'الحلم الأميركي' يتحول إلى الكفاف.. هذا ما يراه 62% من الأسر

ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، على الرغم من أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال مؤخراً إن"التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية".

وترسم البيانات الأخيرة صورة مختلطة لمكانة الاقتصاد. أظهر التضخم بعض علامات التباطؤ، لكن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس رئيسي، ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس آخر للتضخم يتم متابعته عن كثب، بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع خلال الشهر، مدعوماً بارتفاع أسعار الغذاء والغاز والمأوى. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط الأجر الحقيقي في الساعة.من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال، بريت هاوس:"تشهد العديد من الأسر ضغوطا مالية كبيرة بسبب مزيج من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف:"يضطر الكثيرون إلى اتخاذ خيارات صعبة لتأجيل الإنفاق التقديري من أجل الالتزام بأقساط قروضهم وتكاليف الضروريات". ومع استئناف دفعات القروض الطلابية فإن الضغوط تتزايد. وقال حوالي 74% من الأميركيين إنهم يشعرون بالتوتر بشأن الأمور المالية، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته قناة"CNBC" حول الثقة المالية في أموالك في أغسطس. ويساهم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ونقص المدخرات في تعزيز هذه المشاعر.وقد استغلت العديد من الأسر احتياطياتها النقدية خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما تظهر تقارير"LendingClub" وغيرها.

وما يقرب من النصف، أو 49%، من البالغين لديهم مدخرات أقل أو لا يوجد أي مدخرات مقارنة بالعام الماضي، وفقا لمسح"Bankrate".

