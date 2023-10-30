'الجسمي' تستعرض تجربة الاستدامة الإماراتية لـ'الدراجات' بمؤتمر الاتحاد الدولي

وأكدت الجسمي أنها عملت على استعراض العديد من التجارب الناجحة، في استقطاب أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات، خاصة إقامة الفعاليات المجتمعية، بمشاركة مختلف الأعمار والفئات، والتوسع في إنشاء مسارات الدراجات بمختلف الطرق بجميع إمارات الدولة.وشارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي الاتحادات القارية للدراجات، وتم تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لدعم الاتحادات والمدن والمنظمين، لتعزيز ركوب الدراجات.
وأكدت الجسمي أنها عملت على استعراض العديد من التجارب الناجحة، في استقطاب أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات، خاصة إقامة الفعاليات المجتمعية، بمشاركة مختلف الأعمار والفئات، والتوسع في إنشاء مسارات الدراجات بمختلف الطرق بجميع إمارات الدولة.وشارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي الاتحادات القارية للدراجات، وتم تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لدعم الاتحادات والمدن والمنظمين، لتعزيز ركوب الدراجات.
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'كهرباء ومياه دبي' تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل- سعيد الطاير:- 'تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية الحياد الكربوني لتوفير 100 في المائة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050 من أهم أولوياتنا'. اقرأ أكثر ⮕