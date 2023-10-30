'الجسمي' تستعرض تجربة الاستدامة الإماراتية لـ'الدراجات' بمؤتمر الاتحاد الدولي

وأكدت الجسمي أنها عملت على استعراض العديد من التجارب الناجحة، في استقطاب أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات، خاصة إقامة الفعاليات المجتمعية، بمشاركة مختلف الأعمار والفئات، والتوسع في إنشاء مسارات الدراجات بمختلف الطرق بجميع إمارات الدولة.وشارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي الاتحادات القارية للدراجات، وتم تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لدعم الاتحادات والمدن والمنظمين، لتعزيز ركوب الدراجات.

وأكدت الجسمي أنها عملت على استعراض العديد من التجارب الناجحة، في استقطاب أفراد المجتمع لممارسة رياضة الدراجات، خاصة إقامة الفعاليات المجتمعية، بمشاركة مختلف الأعمار والفئات، والتوسع في إنشاء مسارات الدراجات بمختلف الطرق بجميع إمارات الدولة.وشارك في المؤتمر نخبة من مسؤولي الاتحادات القارية للدراجات، وتم تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لدعم الاتحادات والمدن والمنظمين، لتعزيز ركوب الدراجات.

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