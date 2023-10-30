'الإمارات للخدمات الصحية' تطلق برنامج الكشف المبكر عن الإكتئاب

دبي في 30 أكتوبر / وام / أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع الكشف المبكر عن مرض الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع شركة "أوراكل هيلث" وذلك وفق مساعيها الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المجتمع من خلال تطوير منظومة خدماتها للرعاية النفسية وتعزيز الاستجابة والاستباقية في الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لا سيما الاكتئاب الذي قد يتسبب بتفاقم حالات المرض النفسي وضمن جهودها المتواصلة في توفير أفضل الممارسات الصحية التي تنسجم مع السياسة الوطنية للصحة النفسية .

وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن البرنامج يحتوي على نظام إلكتروني في الملف الصحي "وريد" يتم من خلاله أتمتة رحلة المتعامل وأدوات التقييم حيث يقوم بإرسال تنبيهات لمزودي الخدمة وخطط الرعاية الصحية تعتمد على البراهين العلمية وذلك لعمل الكشوفات اللازمة ومتابعة المرضى ويساعد مزودي الخدمة في متابعة مؤشرات الأداء والتطوير على الخدمات المقدمة.

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