'إسكان الشارقة ' تشارك في معرض الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول بسلطنة عمان

مسقط في 30 أكتوبر / وام / شاركت دائرة الإسكان بالشارقة في معرض "الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول" بسلطنة عمان وذلك لاستعراض الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة و تجسيداً للجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بملف الإسكان الحكومي.جاءت مشاركة الدائرة ضمن منصة تجمع الجهات المعنية بالإسكان بالدولة لتستعرض خلاله أبرز المنجزات التي حققتها مشاريع المجمعات السكنية والتي تميزت بتنوع واجهاتها الخارجية بما يلائم أذواق المجتمع ويتناسب مع احتياجات الأسر.

كما تم استعراض أحدث المبادرات الإسكانية التي تتبناها الدائرة و هي مبادرة "إسناد" التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني إذ تتولى دائرة الإسكان عملية التنفيذ والإشراف على بناء المسكن عبر توفير باقة لأكثر من 280 تصميماً معتمداً لمساكن يمكن تنفيذها بكُلفة الدعم السكني فقط وخلال عام واحد وفق شروط وضوابط محددة إضافة إلى مشروع "حصنتك" للمنازل السكنية الجاهزة في إمارة الشارقة وهو عبارة عن نظام لاسلكي ذكي متكامل للإنذار المبكر...

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