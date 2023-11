'أبو ظبي للفروسية' يستعرض غداً استعداداته للموسم الجديد

وتعكف إدارة النادي على وضع جميع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، وتوفير المتطلبات التي تحقق أفضل معايير التميز في استضافة وتنظيم السباقات، والفعاليات المختلفة، على غرار المواسم السابقة. وأعلنت إدارة النادي العمل على إنجاز جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم السباقات، وتهيئة المرافق المختلفة، وتوفير كل المتطلبات التي تعزز الحضور الجماهيري.

