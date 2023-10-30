'أبوظبي للتقاعد' يفوز بجائزة 'إيدج2023' للريادة التكنولوجية

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حصد صندوق أبوظبي للتقاعد جائزة إيدج 2023 للريادة التكنولوجية "أفضل مشروع تقني لعام "2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز فعَاليات الشرق الأوسط لمؤسسة " إيدج" مجموعة التكنولوجيا المتقدمة المعروفة عالمياً .

وحصل الصندوق على هذه الجائزة المرموقة عن فئة " مشروع العام" والتي تُمنح للمؤسسات والجهات التي أظهرت التَميُز والابتكار والتنفيذ المحترف لمبادرة تكنولوجية تحويلية ومبتكرة، وذلك عن مشروع "أجيال" الخاص بتطوير آلية عمل الصندوق على عدة مستويات مختلفة باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة.

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