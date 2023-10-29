'أبوظبي إكستريم' ... نقلة نوعية في عالم الرياضات القتالية

وتمكنت البطولة المبتكرة من إحداث نقلة نوعية في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وحازت على إشادة العديد من الرياضيين البارزين، حيث تضمنت نزالات في الجوجيتسو والجرابلينج ضمن قفص من ثمانية أضلاع خلافاً للنزالات التقليدية على البساط. وتمثل هذه الدورة الافتتاحية مجرد البداية، حيث تعتزم، شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة للفعالية، إطلاق جولة عالمية وتنظيم البطولة في عدد من أبرز مدن العالم على مدار العامين المقبلين.

كما سلط جراسي الضوء على القواسم المشتركة بين "أبوظبي إكستريم" والفنون القتالية المختلطة وأكد بأن خبرته الكبيرة في البطولات المختلفة منحته القدرة على الاستفادة من القفص لإسقاط خصمه. ومن جانبه قال بين هندرسون: "ساهم وجود القفص في جعل مهمة إسقاط الخصم أكثر صعوبة، خلافاً للنزالات المقامة على البساط، ولا سيما مع وقت الجولات القصير، ما أضفى مزيداً من التشويق إلى النزالات".

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أبوظبي إكستريم.. نقلة نوعية في عالم الرياضات القتاليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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