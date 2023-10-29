'أبوظبي لرفع الأثقال' يحرز أول ذهبية خارجية في البطولة الأفريقية بالقاهرة

ورفعت الميدالية الذهبية حصيلة الإمارات في البطولة إلى 5 ميداليات ملونة ( ذهبية، وفضيتان، وبرونزية). وفي بقية نتائج البعثة جاء لاعبنا محمد هادي رابعا في منافسات وزن (67 كجم)، وجاء منذر الجسمي عاشرا في منافسات الوزن نفسه.

وينافس لاعبنا محمد فتحي غدا الاثنين في وزن ( 102 كجم)، فيما ينافس لاعبانا عز الدين الغفير، ومؤيد النجار، في منافسات وزن فوق ( 102 كجم)، بختام البطولة. وأعربت أنجيلا هيل عن سعادتها بتحقيق أول ذهبية للنادي، مؤكدة أنها ستكون انطلاقة لمزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

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