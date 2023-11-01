'أبوظبي الرياضي' و 'دي بي وورلد للجولف' يمددان شراكتهما 5 سنوات

ويعكس تمديد الشراكة التي يعود تاريخها إلى انطلاق البطولة لأول مرة في عام 2006، العلاقة القوية بين مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي وورلد. و قال عارف العواني إن بطولة أبوظبي تُعتبر بمثابة جوهرة التاج لبطولات الجولف العالمية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام، ومنذ انطلاقها لعبت البطولة دوراً هاماً ورئيسياً في التسويق لأبوظبي كوجهة متميزة لرياضة الجولف، حيث حققت قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، وسيمنح الموعد الجديد للبطولة لعام 2024 أهمية أكبر.
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