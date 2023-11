'أبوظبي الإسلامي' يعلن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

وعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على دمج هذه الاستراتيجية ضمن سياسته الخاصة بالاستدامة، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي فبراير 2024أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في عاصمة دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: تنظيم المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2024 في أبوظبي لصياغة مستقبل مستدامأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في عاصمة دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024، ستركز على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مؤتمر عالمي يعيد تصور الموانئ في أبوظبيانطلقت فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي تستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: انطلاق أعمال الدورة الثالثة من'قمة أبوظبي للمدينة الذكية'أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلقت دائرة البلديات والنقل - أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الثالثة من 'قمة أبوظبي للمدينة الذكية' تحت عنوان 'مدن ذكية لعالم مستدام'، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: شرطة الشارقة تستعرض جهودها ودراساتها في المؤتمر الدولي 'البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية'الشارقة في 31 أكتوبر / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في أعمال المؤتمر الدولي الأول 'البحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية : ممارسات عالمية متعددة التخصصات' الذي انطلق اليوم بمعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والدكتور معمر...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕