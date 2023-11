فيديو - برنامج الكابتن ...

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ADSPORTSTV »

بثت حركة حماس، الاثنين، مقطع فيديو تظهر فيه ثلاث نساء قلن إنهن من الرهائن...

تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

الفجيرة في 30 أكتوبر / وام / أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي عن انطلاق مرحلة تقييم الجهات المحلية والأوسمة والمشاريع المرشحة للدورة الأولى من جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز لعام 2023.

حقق برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى هذا العام نتائج مهمة، إذ وصل مجموع ما أنفقه دعماً للمرضى 1,679,375 درهم، استفاد منه 51 مريضاً، ليصل مجموع ما أنفقه البرنامج منذ إطلاقه عام 2020، 11,294,479 درهماً، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين منه 261 مريضاً...

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، أن حوالي 40 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم في هايتي

