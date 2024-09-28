ريال مدريد يسعى لتجاوز هزيماته أمام أتليتيكو

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم السبت إن فريقه يسعى لتجاوز هزيمتين وحيدتين تعرض لهما الموسم الماضي أمام منافسه أتليتيكو مدريد الذي يحل حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضيفا عليه غدا الأحد.

وحظى ريال مدريد بموسم مذهل بكل المقاييس، بعدما فاز بالدوري الإسباني للمرة 36 ودوري أبطال أوروبا للمرة 15، لكن أتليتيكو فريق المدرب دييجو سيميوني حطم آماله في التتويج بالثلاثية عندما أقصاه من دور 16 في كأس ملك إسبانيا. "أعتقد أن أتليتيكو تحسن كثيرا، لقد تعاقدوا مع العديد من اللاعبين الجيدين وأعتقد أنهم سيقاتلون حتى النهاية من أجل لقب الدوري معنا ومع برشلونة".

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