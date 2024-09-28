الجزيرة يهزم النصر 3-1 في دوري أدنوك للمحترفين

استرد الجزيرة نغمة الانتصارات وعمّق جراح ضيفه النصر بال فوز عليه 1-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة مثيرة، شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين على النقاط الثلاث، التي نجح صاحب الأرض في ال فوز بها، بعد تفوقه في الشوط الأول، الذي شهد تقدمه بثلاثة أهداف، تبادل في إحرازها نبيل فقير من ركلة جزاء «ق 5»، وبرونو دي أوليفيرا في «ق 37»، و«ق 45 + 5»، وأحرز للنصر عادل تعرابت في «ق 45 + 9»، بالنتيجة...

وفي اللقاء الثاني حقق فريق كلباء فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وتمكن «النمور» من اصطياد «نسور» خورفكان بهدفين دون رد، وتكفل الإيرانيان مهدي قايدي، ومواطنه شهريار موغانلو من تسجيل الهدفين في الدقيقتين 42، 74، ليصل كلباء إلى النقطة الرابعة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي خورفكان برصيد 3 نقاط، وقبل انتهاء الشوط الأول نجح مهدي قايدي من تسجيل هدف التقدم لكلباء من تسديدة «مخادعة»، فشلت كل محاولات الحارس الحوسني في صدها، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتظر كلباء حتى الدقيقة 74 ليتمكن الإيراني شهريار موغانلو من إحراز هدف فريقه الثاني، مستفيداً من الضربة الثابتة التي نفذها بيسا، لتنهي المباراة بفوز «النمور» على «النسور» بهدفين نظيفين.

دوري أدنوك الجزيرة النصر فوز كلباء خورفكان

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBayanNews / 🏆 14. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

جزيرة يحقق فوزاً هاماً على النصر بثلاثة أهداف مقابل واحدسجل نادي الجزيرة فوزًا مهمًّا على ضيفه النصر بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين. سجّل نبيل فقير هدفين لجزيرة، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أحرز عمر تراوري هدفًا آخر.

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

خسر من بني ياس.. عجمان يسجل رقماً سلبياً في دوري أدنوك للمحترفينتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

الصفقات الجديدة ترفع القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين إلى رقم قياسيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

الجزيرة الأكثر مشاركة بلاعبين تحت 21 سنة في دوري المحترفين موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

فوز الوصل على النصر في ديربي دبي بثلاثيةحقق فريق الوصل فوزاً عريضاً على ضيفه النصر بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. قاد الوصل إلى الفوز كايو كانيدو وسفيان بوفتيني بتسجيلهما هدفين في الشوط الثاني، بعد أن قلب تأخره بهدف.

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

وصل يخطف فوزاً كبيراً على النصر بثلاثيةفاز الوصل على النصر في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بنتيجة 3-1. تمكن الوصل من قلب تأخره إلى فوز كبير بعد أن سجل كايو، علي صالح، وسفيان بوفينتي.

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »