الإمارات وتركيا.. روابط متينة عززتها 5 قمم خلال عامين

تحتفل تركيا، اليوم الأحد، بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية، الذي يوافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول، من عام 1923، وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الاحتفالات، في وقت تحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها وتوسيع علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون في المجالات كافة، وتشهد العلاقات الإماراتية التركية نمواً متسارعاً، في ضوء الرؤية الاستشرافية والرغبة المشتركة لقيادتي الدولتين في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة...

وشكلت الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى تركيا في العام 1984 أساساً قوياً للتعاون، ومنطلقاً لتمتين التعاون، وانطلاقة حقيقية نحو آفاق رحبة من العلاقات المتميزة.

يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة، دائماً، على العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين وتتطور بشكل فاعل وحيوي على جميع المستويات، وقال سموه، إن دولة الإمارات تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي. headtopics.com

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أشار إلى أن العلاقات بين الإمارات وتركيا شهدت خلال الفترة الماضية نمواً وتطوراً على جميع المستويات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستويات تواكب تطلعاتهما ورؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما.

وفور دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، سيتم بموجبها إلغاء، أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82% من المنتجات والسلع، ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، إلى جانب إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الثنائية، وتعزيز وصول المصدّرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية، مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى. headtopics.com

ومن أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار بتركيا، «القابضة – ADQ»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.

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