«COP28» يرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للسياحة المستدامة

رسّخت دولة الإمارات مكانتها وجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وغدت جسراً يربط بين الشرق والغرب، وواحدة من الوجهات الرئيسة المفضلة على مستوى العالم في هذا النوع من السياحة، نتيجة السمعة العالمية التي اكتسبتها في هذا المجال، وتطويرها الدائم للمقاصد السياحية، وامتلاكها مطارات متطورة، وأسطول طيران عالمياً، فضلاً عن التسهيلات الخاصة بالإقامة والتأشيرات.

وعززت الدولة الثقة العالمية والإقليمية بكونها وجهة سياحية مفضلة، من خلال تنظيمها الكثير من المؤتمرات العالمية والفعاليات المتنوعة، التي برهنت على جدارة الإمارات بثقة العالم بقدرتها على جمع الدول، لبحث أهم القضايا المصيرية، التي تشغل بال الشعوب والعمل سوياً على إيجاد حلول نوعية لها.

وتشكل استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي نقلة نوعية للسياحة في دولة الإمارات، حيث يفتح المؤتمر الأبواب واسعة أمام محبي السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية والمستدامة بشكل خاص. headtopics.com

وترسيخ مكانتها وجهة عالمية سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي، من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وتأتي بالشراكة مع مختلف الهيئات والجهات السياحية الاتحادية والمحلية، وشركات الطيران الوطنية، وعدد من المؤسسات الدولية والشركات العالمية.ويعد مؤتمرCOP28 فرصة سانحة لتوجيه أنظار العالم إلى الوجهات السياحية الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والمحميات الطبيعية المتفردة على مستوى العالم.

وكذلك تسليط الضوء على قصة نجاح الدولة في الانتقال من بيئة صحراوية إلى وجهة سياحية عالمية، تجمع بين عراقة الجذور وحداثة البنى التحتية والخدمات العصرية، التي تنافس أهم الدول على مستوى العالم، وتجلى ذلك في وجهاتها السياحية الفاخرة، وهندستها المعمارية المذهلة واحتضانها لـ«برج خليفة»، أعلى برج في العالم. headtopics.com

وكذلك احتضانها لمتحف اللوف- أبوظبي، ومتحف دبي، ومتحف المستقبل، وتقديمها خيارات متنوعة للإقامة والزيارة والسياحة على امتداد التنوع الجغرافي بين الصحارى والجبال والشواطئ المميزة، فضلاً عن موروثها الثقافي، الذي يقدم رسالة إنسانية جسدتها قيم التسامح والتعايش، التي تنعم بها، وتدعو إليها دولة الإمارات.

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