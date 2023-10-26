«COP28» يرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للسياحة المستدامة

الإمارات تراعي الاعتبارات البيئية بخططها السياحية للوصول للحياد المناخيتوقعات بزيادة طلبات حجز الفنادق ورفع نسبة الإشغال وقت انعقاد المؤتمر والغرب، وواحدة من الوجهات الرئيسية المفضلة على مستوى العالم في هذا النوع من السياحة، نتيجة السمعة العالمية التي اكتسبتها في هذا المجال، وتطويرها الدائم للمقاصد السياحية، وامتلاكها مطارات متطورة وأسطول طيران عالمياً، فضلاً عن التسهيلات الخاصة بالإقامة والتأشيرات.

وتشكِّل استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي»، نقلة نوعية للسياحة في دولة الإمارات، حيث يفتح المؤتمر الأبواب واسعة أمام محبي السياحة بشكل عام، والسياحة البيئية والمستدامة، بشكل خاص.

وسيحتضن مؤتمر «COP28» أكثر من 70 ألف مشارك من كل أنحاء العالم، بمن فيهم رؤساء دول وحكومات ووزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب، وسيطّلعون، بلا شك، على قصة نجاح الإمارات في تبنّي الاستدامة، ضمن أجندتها السياحية، نظراً لما تحظى به السياحة المستدامة من أهمية كبيرة ضمن الرؤية المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وبرهنت على ذلك من خلال بنيتها التحتية المستدامة وفنادقها الخضراء. headtopics.com

وجاء اختيار «مدينة إكسبو دبي» لاحتضان فعاليات المؤتمر ليربط بين القضايا العالمية الملحة والمعطيات الإنسانية التي جسدها «إكسبو 2020 دبي» في جمع العالم في بقعة واحدة على مدى 6 أشهر، وقدمت من خلاله دولة الإمارات مثالاً ساطعاً لإمكاناتها وقدراتها على الدفع بالجهود العالمية لصياغة مستقبل أفضل للحضارة البشرية، كما تقدم «مدينة إكسبو دبي» ترجمة إماراتية واقعية بشأن مفهومها للاستدامة وتحقيق أفضل طرق العيش التي تجمع بين الرفاهية وحماية الأرض.

في الوقت ذاته، يتيح المؤتمر المجال لتقديم حلول عملية لآليات تكيف صناعة السفر مع أزمة المناخ العالمية، إذ وفقاً لدراسات وأبحاث دولية يتسبب قطاع السياحة والسفر بما نسبته 9 – 12% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم، 8% منها لقطاع الضيافة، ونحو 2.8% لقطاع الطيران، الأمر الذي يتطلب تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 66% لكل غرفة بحلول عام 2030، وبنسبة 90% لكل غرفة بحلول عام 2050. headtopics.com

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