«يونيفيل»: إصابة أحد أفراد القوة على حدود لبنان الجنوبية

ويتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني، إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت «يونيفيل»، السبت: إن أحد مقارها الواقعة بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية تعرض أيضاً لأضرار جراء سقوط قذيفة داخله. وكتبت القوة الدولية على منصة «إكس»: «تعبر يونيفيل عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على قواتنا التي تعمل بلا كلل على مدار الساعة لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطِر».

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