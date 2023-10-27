«وول ستريت» تتباين في آخر جلسات الأسبوع

وارتفع مؤشر «ناسداك» 1% تقريباً. وكسب مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 0.4% تقريباً. بينما تراجع مؤشر «داو جونز» 0.49%.

وأظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة أن الأسعار استمرت في الانخفاض في سبتمبر، وهي نقطة بيانات مهمة سيأخذها صنّاع السياسات في الاعتبار عند اتخاذ القرار التالي بشأن سعر الفائدة في الأول من نوفمبر.ونما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.4% على أساس سنوي في سبتمبر، وذلك تماشياً مع الزيادة المنقحة في أغسطس وتماشياً أيضاً مع التوقعات. ونما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «الأساسي»، الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، بنسبة 3.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% في سبتمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الارتفاع بنسبة 0.1% في أغسطس، وهو أدنى معدل منذ نوفمبر 2020.وبعيداً عن التضخم، كانت الأرباح أيضاً في مقدمة اهتمامات المستثمرين. حيث أدت نتائج أمازون في وقت متأخر من الخميس إلى رفع الروح المعنوية بعد الرسالة الصعودية لرئيسها التنفيذي حول تعزيز محتمل للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 8.26%. كما ارتفعت أسهم شركة «إنتل» 9. headtopics.com

ومع ذلك، فشلت إكسون موبيل وشيفرون في تحقيق نتائج قوية. وشهدت أرباح الشركتين انخفاضاً فصلياً بأكثر من 40%، بسبب ارتفاع أسعار النفط في عام 2022. وتراجعت أسهم «إكسون» 2.19%، و «شيفرون» 5.83%. (وكالات)

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