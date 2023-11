«وول ستريت» ترتفع في أولى جلسات نوفمبر

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، واصل المؤشر «داو جونز» خسائره للشهر الثالث على التوالي، وهي أول سلسلة من نوعها منذ مارس/ آذار 2020، وسجل انخفاضاً خلال الشهر بنسبة 1.35%. كذلك، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال تداولات الشهر بنسبة 2.2%، مواصلاً خسائره للشهر الثالث على التوالي أيضاً. وانخفض مؤشر «ناسداك» خلال أكتوبر بنسبة 2.8%، لتمتد سلسلة خسائره هو أيضاً عبر 3 أشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء، 0.29%، وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.52%، وكسب مؤشر «ناسداك» المركب 0.72%. وقامت وزارة الخزانة بتفصيل خطط لحجم مبيعات سنداتها المستقبلية، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عبء الديون على الحكومة الأمريكية. وستطرح وزارة الخزانة مزاداً بقيمة 112 مليار دولار من الديون الأسبوع المقبل، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ما كانت تتوقعه «وول ستريت». وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد إعلان الخزانة.

وجاء تقرير التوظيف بالقطاع الخاص في أكتوبر، أضعف من المتوقع؛ حيث أضافت الشركات 113 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من 130 ألفاً توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم. وينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يحافظ محافظو البنوك المركزية على أسعار الفائدة ثابتة؛ حيث يشير تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة تزيد على 99% أن تظل أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي أم إي». (وكالات)

