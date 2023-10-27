جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد «وام» إلى عدد من المؤسسات الإعلامية التركية، وذلك في إطار مشاركة الوفد في الاجتماع ال 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»، الذي عقد في إسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة».
وتأتي الزيارة حرصاً على بناء شراكات متميزة مع الإعلام التركي، ومناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم. فقد زار وفد «وام» مقر وكالة أنباء الأناضول والتقى سردار كارغوز رئيس مجلس إدارة الوكالة ومديرها العام، وجرى بحث الشراكة بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري والفرص المتاحة لتطويرها.
وزار الوفد مجموعة دميروران Demirören التركية، والتي تعد واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية التركية، حيث تضم 8 قنوات تلفزيونية أشهرها CNN التركية وقناة دي Kanal D، بجانب 11 صحيفة ومجلة، إضافة إلى الإذاعات التابعة لها، وزار الوفد مدرسة الإعلام التابعة للمجموعة والتي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب للعمل في المجال الإعلامي. headtopics.com
وزار الوفد مؤسسة تركوفاز Turkuvaz، إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في تركيا والتي ينضوي تحتها عدد من الوسائل الإعلامية مثل صحيفة صباح وتلفزيون ATV وعدد من المطبوعات ودور النشر والإذاعات، حيث تعرف الوفد إلى دورة العمل في هذه المؤسسات، إضافة إلى الخدمات الإعلامية التي تقدمها وأطر التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري.
وقال محمد جلال الريسي: «نهدف من هذه الزيارة إلى مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام التركية للمشاركة في دورته الثانية». headtopics.com
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'وام' تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركية ومشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلاماسطنبول في 27 أكتوبر / وام / بحث وفد وكالة أنباء الإمارات 'وام' برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية تركيا، ومشاركتها في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕