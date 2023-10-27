جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد «وام» إلى عدد من المؤسسات الإعلامية التركية، وذلك في إطار مشاركة الوفد في الاجتماع ال 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»، الذي عقد في إسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة».

وتأتي الزيارة حرصاً على بناء شراكات متميزة مع الإعلام التركي، ومناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم. فقد زار وفد «وام» مقر وكالة أنباء الأناضول والتقى سردار كارغوز رئيس مجلس إدارة الوكالة ومديرها العام، وجرى بحث الشراكة بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري والفرص المتاحة لتطويرها.

وزار الوفد مجموعة دميروران Demirören التركية، والتي تعد واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية التركية، حيث تضم 8 قنوات تلفزيونية أشهرها CNN التركية وقناة دي Kanal D، بجانب 11 صحيفة ومجلة، إضافة إلى الإذاعات التابعة لها، وزار الوفد مدرسة الإعلام التابعة للمجموعة والتي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب للعمل في المجال الإعلامي. headtopics.com

وزار الوفد مؤسسة تركوفاز Turkuvaz، إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في تركيا والتي ينضوي تحتها عدد من الوسائل الإعلامية مثل صحيفة صباح وتلفزيون ATV وعدد من المطبوعات ودور النشر والإذاعات، حيث تعرف الوفد إلى دورة العمل في هذه المؤسسات، إضافة إلى الخدمات الإعلامية التي تقدمها وأطر التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري.

وقال محمد جلال الريسي: «نهدف من هذه الزيارة إلى مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام التركية للمشاركة في دورته الثانية». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

'وام' تبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية التركية ومشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلاماسطنبول في 27 أكتوبر / وام / بحث وفد وكالة أنباء الإمارات 'وام' برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري مع المؤسسات الإعلامية في جمهورية تركيا، ومشاركتها في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

«وام» تشارك في الاجتماع ال 51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ باسطنبولشاركت وكالة أنباء الإمارات «وام» في الاجتماع ال51 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»، الذي عقد في العاصمة التركية اسطنبول تحت شعار «محاربة الأخبار المضللة». اقرأ أكثر ⮕

مناقشة منهجية «حقوق الإنسان» مع المؤسسات الوطنيةعقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه التاسع أمس برئاسة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة ومستجدات أعمال اللجان الدائمة في المجلس والمشاريع المرتقبة، كما استعرض المجلس النتائج والتوصيات الواردة من الاجتماعات والمشاركات الخارجية التي قامت بها الهيئة، بالإضافة... اقرأ أكثر ⮕

التعاون يفرط بنقاط الخليج ويفشل في احتلال صدارة الدوري السعوديفقد التعاون نقطتين ثمينتين في ملاحقته الهلال متصدر الدوري السعودي بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه الخليج ليصبح رصيده 24 نقطة متأخراً عن المتصدر اقرأ أكثر ⮕

مساع لإدراج «درب زبيدة» على لائحة التراث العالميناقش وفد الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، خلال زيارته إلى محافظة النجف، آلية التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع المحافظة لإدراج طريق الحج القديم «درب زبيدة» اقرأ أكثر ⮕

المخابرات المصرية تبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕