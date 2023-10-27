«ميرال» و«مؤسسة الإمارات» توقعان مذكرة تفاهم لتمكين شباب المواطنين

أعلنت شركة «ميرال» و«مؤسسة الإمارات» عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الرعاية المجتمعية في جميع أنحاء الإمارات.

وستسهم هذه الشراكة عبر سلسلة من المبادرات المميزة، في تعزيز استراتيجية المسؤولية المجتمعية لميرال والتي تركز على التنمية الإيجابية ورفاهية المجتمعات التي تعمل فيها، مع إبراز رؤية مؤسسة الإمارات الرامية إلى وضع الشباب في طليعة الاقتصاد والمجتمع، مع تنمية رأس المال البشري.

وقع مذكرة التفاهم كل من تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال، ومهنا عبيد المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات. وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع مؤسسة الإمارات علامةً بارزةً في رحلتنا لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية والارتقاء بفرص العمل التطوعي والخدمة المجتمعية القيّمة، ويندرج هذا التعاون في إطار طموح ميرال لتسريع النمو السياحي في أبوظبي، والالتزام بتمكين الشباب الإماراتي وإثراء مساهمتهم في القطاع السياحي، وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي. headtopics.com

من جانبه، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: نحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تؤكد على التزامنا المشترك مع ميرال بتمكين الشباب وإطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، حيث سنعمل من خلال رعاية ثقافة العمل التطوعي، والتلاحم المجتمعي والتعاون البنّاء على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر تميزاً لدولة الإمارات.

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