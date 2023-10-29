«ميتا» تخسر 50 مليار دولار في 5 سنوات بسبب «الميتافيرس»

خسرت شركة الملياردير مارك زوكربيرغ «ميتا»، حوالي 50 مليار دولار بسبب الميتافيرس، خلال أقل من 5 سنوات، وهي مستويات تتجاوز قيمة بعض الشركات المعروفة، وثروة بعض مليارديرات العالم، خسرت الشركة المالكة لـ «فيسبوك وإنستغرام وواتساب»، نحو 47 مليار دولار، عن قسمها للواقع المعزز منذ بداية 2019وتضخمت الخسائر التشغيلية لـ «ميتا» عن تلك الوحدة من مستويات 5 مليارات دولار في 2019، إلى نحو 10 مليارات دولار في 2021، ثم إلى حوالي 14 مليار دولار العام الماضيأما في أول 9 أشهر من...

خسرت شركة الملياردير مارك زوكربيرغ «ميتا»، حوالي 50 مليار دولار بسبب الميتافيرس، خلال أقل من 5 سنوات، وهي مستويات تتجاوز قيمة بعض الشركات المعروفة، وثروة بعض مليارديرات العالم، خسرت الشركة المالكة لـ «فيسبوك وإنستغرام وواتساب»، نحو 47 مليار دولار، عن قسمها للواقع المعزز منذ بداية 2019وتضخمت الخسائر التشغيلية لـ «ميتا» عن تلك الوحدة من مستويات 5 مليارات دولار في 2019، إلى نحو 10 مليارات دولار في 2021، ثم إلى حوالي 14 مليار دولار العام الماضيأما في أول 9 أشهر من العام الجاري، فبلغت الخسائر التشغيلية للشركة من تلك الوحدة حوالي 11 مليار دولاروبحسب شبكة «سي إن بي سي»، يتوقع زوكربيرغ وفريقه استمرار تلك الاتجاهات، وسط تقديرات بخسائر تشغيلية ملموسة في 2024وأرجعت الشركة ذلك إلى أن العديد من استثمارات الواقع المعزز، هي موجهة نحو البحث والتطوير طويل المدى، من أجل تطوير منتجات الميتافيرس التي من المحتمل ألا تتحقق بشكل كامل إلا في العقد المقبل، على سبيل المثال، التي تبلغ حالياً 39.8 مليار دولار، ووبلغت إيرادات ميتا مستويات 34.1 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 33.5 مليار دولار

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