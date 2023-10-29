«من أجل غزة».. تركيا تتخلى عن «الفخامة» في احتفالات مئوية تأسيس الجمهورية

ويتضمن برنامج الاحتفالات الذي كشف عنه قبل أسبوع فقط من الذكرى، عرض ألعاب نارية، وعرضاً بحرياً على البوسفور، وطلعات مسيّرات في سماء إسطنبول، وإضاءة معالم تاريخية، مثل مسجد آيا صوفيا، وموقع إفسوس الإغريقي، والتشكيلات الصخرية في كابادوكيا.
ويرفع الأتراك الأعلام الوطنية فوق سياراتهم، وعلى واجهات المتاجر، وأمام المباني العامة والخاصة، والشوارع والميادين التركية. وتختلط الأعلام الحمراء بصور مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، الذي كرّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بوضع إكليل من الزهر عند ضريحه في أنقرة.ويلقي أردوغان كلمة في الساعة 19,23، في توقيت يذكر بسنة تأسيس الجمهورية عام 1923، قبل عروض ألعاب نارية وطلعات مسيّرات.
وعشية هذه الذكرى التاريخية، انضم أردوغان، السبت، إلى تجمع ضخم نظمه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «دعماً لفلسطين» في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول. وألقى خطابا نارياً أمام حشد بشري غفير قدره هو نفسه بمليون ونصف المليون شخص كانوا يلوّحون بأعلام تركية وفلسطينية.ولفت بيرم بالجي، الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس لفرانس برس، إلى أن شدة النبرة هذه تتعارض مع اكتفاء أردوغان بالدعوة إلى ضبط النفس في الأيام الأولى من الحرب، في وقت كانت تركيا عاودت للتو علاقاتها مع إسرائيل. headtopics.com
ورأى بالجي أن «حياده بات مستحيلاً بسبب الموقف التقليدي لأنقرة ولحزبه حزب العدالة والتنمية المؤيد للقضية الفلسطينية». كذلك اتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب «قتل جماعي» بعد القصف على مستشفى الأهلي العربي في غزة الذي أوقع مئات القتلى، ونسبه على غرار حكومة حماس في القطاع إلى إسرائيل.
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